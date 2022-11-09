Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
WTA
09 ноября 2022, 09:55 |
796
0

Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA

Приятная сумма

09 ноября 2022, 09:55 |
796
0
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
Instagram. Людмила Киченок

Несколько дней назад завершился матч 1/2 финала на парном Итоговом турнире WTA между тандемами Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) и Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия).

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представительниц Чехии. Этот матч стал последним для Людмилы и Алены на турнире WTA Finals 2022.

Всего украинско-латвийский дуэт провел 4 игры на этих соревнованиях. Выиграть удалось только один матч – последний тур группового этапа против Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майи (Бразилия). Остальные 3 игры были проиграны.

Такое выступление позволило Людмиле и Алене заработать по 37.500$.

По теме:
Людмила КИЧЕНОК: «В первые дни на Итоговом турнире травмировала мышцу»
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок призовые Итоговый турнир WTA Алена Остапенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»
Футбол | 08 ноября 2022, 14:25 8
ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»
ЛЕОНЕНКО: «Видимо, арбитр решил поздравить Цыганкова и дал пенальти»

Футбольный эксперт – о спорном эпизоде в матче чемпионата Украины

Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
Футбол | 08 ноября 2022, 15:02 16
Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю

Подопечные Патрика ван Леувена оставили много вопросов своей игрой перед матчем против «Шахтера»

Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Футбол | 09.11.2022, 10:48
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
ФОТО. Свентек получила награду первой ракетки мира по итогам сезона
Теннис | 09.11.2022, 10:21
ФОТО. Свентек получила награду первой ракетки мира по итогам сезона
ФОТО. Свентек получила награду первой ракетки мира по итогам сезона
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 09.11.2022, 01:12
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
07.11.2022, 15:11 2
Бокс
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
07.11.2022, 16:18 12
Футбол
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
08.11.2022, 22:51
Бокс
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
07.11.2022, 16:40 4
Футбол
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
07.11.2022, 14:30
Война
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 7
Другие виды
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
07.11.2022, 19:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности