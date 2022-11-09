Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA

Несколько дней назад завершился матч 1/2 финала на парном Итоговом турнире WTA между тандемами Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) и Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия).

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представительниц Чехии. Этот матч стал последним для Людмилы и Алены на турнире WTA Finals 2022.

Всего украинско-латвийский дуэт провел 4 игры на этих соревнованиях. Выиграть удалось только один матч – последний тур группового этапа против Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майи (Бразилия). Остальные 3 игры были проиграны.

Такое выступление позволило Людмиле и Алене заработать по 37.500$.