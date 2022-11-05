Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
Ночью придется поболеть за Кудерметову и Мертенс
В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч на Итоговом турнире WTA.
В третьем туре группового раунда украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия).
Итоговом турнире WTA. Групповой раунд
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 6:7(7), 6:4, 10-8
Эта победа сохраняет для Киченок и Остапенко шансы на выход в полуфинал. Для этого нужно, чтобы во втором матче игрового дня дуэт Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос проиграл паре Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.
Людмила и Алена проиграли оба предыдущих матча на чемпионских тай-брейках.
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