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  4. Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
WTA
05 ноября 2022, 22:43 | Обновлено 05 ноября 2022, 22:55
629
6

Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA

Ночью придется поболеть за Кудерметову и Мертенс

05 ноября 2022, 22:43 | Обновлено 05 ноября 2022, 22:55
629
6
Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч на Итоговом турнире WTA.

В третьем туре группового раунда украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия).

Итоговом турнире WTA. Групповой раунд
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 6:7(7), 6:4, 10-8

Эта победа сохраняет для Киченок и Остапенко шансы на выход в полуфинал. Для этого нужно, чтобы во втором матче игрового дня дуэт Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос проиграл паре Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Людмила и Алена проиграли оба предыдущих матча на чемпионских тай-брейках.

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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Беатрис Хаддад Майя Алена Остапенко Анна Данилина
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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Sashamar
Татарка може й лягти, щоб нашіх не пустити. І йди потім доводь. Єдиний шанс якщо бажання не потрапити в півфіналі на Крейчікову/Синякову переважить. 
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+1
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Fdail
Вот так надо было заканчивать в прошлом матче, но не суть. Хоть за рашистов болеть немного странно( точнее не немного), ну уже как бы против них сейчас не болеть _ они в любом случае выходят из группы, а вот для Люды с Аленой нужна победа , поэтому, Кудерметова с Мертенс должны побеждать. 
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+1
Александр Ад
молодці шанс є на вихід ежелі кудерметка не на пакостить
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+1
Stanislav Matusevych
То ж ще потрібно так зіграти, щоб за кацапку вболівати доводилося заради виходу у півфінал.
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+1
captain2009
валідол був ще той. Чому не грали на перефарбовану кацапку, особливо, коли вона була на сітці - не зрозуміло. Сьогодні перефарбована косячила все, що тільки було можливо. І гра Остапа драйвом в метрі від сітки - це просто капець. Раз влучила, другий раз - ні. Навіть, дітям тренери завжди пояснюють, що драйвом прямо біля сітки не можна грати, бо велика вірогідність помилки. Але добре, що ще мають шанси на 1\2. 
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0
Spectra
Молодцы! Блин Остапенко реализовала бы МП, и вышли бы в плей-офф, а придётся болеть за рашистку... Но что поделать, единственный раз в жизни поболею.......
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0
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