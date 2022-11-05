Киченок и Остапенко сохранили шансы на полуфинал Итогового турнира WTA

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч на Итоговом турнире WTA.

В третьем туре группового раунда украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко переиграла тандем Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия).

Итоговом турнире WTA. Групповой раунд

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 6:7(7), 6:4, 10-8

Эта победа сохраняет для Киченок и Остапенко шансы на выход в полуфинал. Для этого нужно, чтобы во втором матче игрового дня дуэт Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос проиграл паре Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Людмила и Алена проиграли оба предыдущих матча на чемпионских тай-брейках.