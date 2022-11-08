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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 22:40 |
195
0

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 15.00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

08 ноября 2022, 22:40 |
195
0
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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