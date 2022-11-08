Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 15.00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».
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