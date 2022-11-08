В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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«Верес» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports+».