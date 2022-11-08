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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:11
126
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Верес – Шахтер

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» пройдет поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:11
126
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Верес – Шахтер
ФК Шахтер

В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Анатолий Абдула из Харькова. Начало встречи в 15:00.

«Верес» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Шахтер», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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