В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Анатолий Абдула из Харькова. Начало встречи в 15:00.

«Верес» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Шахтер», за которой следите здесь.