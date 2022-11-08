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Англия
08 ноября 2022, 16:48 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:33
1780
1

Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль

Клуб был выставлен на продажу

08 ноября 2022, 16:48 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:33
1780
1
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group, выставила клуб на продажу. По информации СМИ, первый потенциальный покупатель уже появился, однако кто это – неизвестно.

Сумма сделки может составить примерно 4 миллиарда фунтов стерлингов. Летом текущего года «Челси» был продан за 4,25 миллиарда фунтов.

Одной из причин продажи «Ливерпуля» называется провал проекта Суперлиги. В прошлом году «Ливерпуль» был одним из инициаторов создания турнира.

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Источник ESPN
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OKs100
Роналду может легко купить клуб.
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