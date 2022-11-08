Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль

Вчера владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group, выставила клуб на продажу. По информации СМИ, первый потенциальный покупатель уже появился, однако кто это – неизвестно.

Сумма сделки может составить примерно 4 миллиарда фунтов стерлингов. Летом текущего года «Челси» был продан за 4,25 миллиарда фунтов.

Одной из причин продажи «Ливерпуля» называется провал проекта Суперлиги. В прошлом году «Ливерпуль» был одним из инициаторов создания турнира.