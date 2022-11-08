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Лига чемпионов
08 ноября 2022, 05:08 | Обновлено 08 ноября 2022, 05:12
56
0

Кингсли КОМАН: «Мы должны принять все как есть»

Полузащитник Баварии – о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ

08 ноября 2022, 05:08 | Обновлено 08 ноября 2022, 05:12
56
0
Кингсли КОМАН: «Мы должны принять все как есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказал мнение о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которой немецкому клубу достался в соперники французский «ПСЖ».

«Это мог бы быть финал. Но это нормально, мы должны принять все как есть. Нам противостоит очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью. В финале 2020 года мы победили, в 2021 году немного провалились в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», – заявил Коман.

Как известно, первая встреча команд состоится в Париже 14 февраля 2023 года. Ответную игру в Германии соперники проведут 8 марта.

Ранее стали известны даты и время проведения всех поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Кингсли Коман Лига чемпионов Бавария Бавария - ПСЖ жеребьевка Лиги чемпионов
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Источник Tuttomercatoweb
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