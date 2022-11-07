Стали известны даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Поединки этой стадии пройдут 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта 2023
7 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.
Наиболее интересные пары: «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией».
Роман Яремчук (и его коллега-украинец Эдуард Соболь) может сыграть за бельгийский «Брюгге» против бывшей команды – португальской «Бенфики».
Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
🏆 Лига чемпионов 2022/23. 1/8 финала
Даты матчей: 14/15/21/22 февраля – 7/8/14/15 марта 2023
Первые матчи
14 февраля
- 22:00. Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
15 февраля
- 22:00. Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Челси (Англия)
21 февраля
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
- 22:00. Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)
22 февраля
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
- 22:00. Интер (Италия) – Порту (Португалия)
Вторые матчи
7 марта
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия)
- 22:00. Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия)
8 марта
- 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия)
- 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция)
14 марта
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия)
- 22:00. Порту (Португалия) – Интер (Италия)
15 марта
- 22:00. Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия)
- 22:00. Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)
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