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Лига чемпионов
07 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:04
1607
0

Стали известны даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединки этой стадии пройдут 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта 2023

07 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 07 ноября 2022, 23:04
1607
0
Стали известны даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Наиболее интересные пары: «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией».

Роман Яремчук (и его коллега-украинец Эдуард Соболь) может сыграть за бельгийский «Брюгге» против бывшей команды – португальской «Бенфики».

Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

🏆 Лига чемпионов 2022/23. 1/8 финала

Даты матчей: 14/15/21/22 февраля – 7/8/14/15 марта 2023

Первые матчи

14 февраля

  • 22:00. Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

15 февраля

  • 22:00. Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Челси (Англия)

21 февраля

  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
  • 22:00. Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)

22 февраля

  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
  • 22:00. Интер (Италия) – Порту (Португалия)

Вторые матчи

7 марта

  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия)
  • 22:00. Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия)

8 марта

  • 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия)
  • 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция)

14 марта

  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия)
  • 22:00. Порту (Португалия) – Интер (Италия)

15 марта

  • 22:00. Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия)
  • 22:00. Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия)

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Источник Sport.ua
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