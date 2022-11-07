Стали известны даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Наиболее интересные пары: «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией».

Роман Яремчук (и его коллега-украинец Эдуард Соболь) может сыграть за бельгийский «Брюгге» против бывшей команды – португальской «Бенфики».

Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

🏆 Лига чемпионов 2022/23. 1/8 финала

Даты матчей: 14/15/21/22 февраля – 7/8/14/15 марта 2023

Первые матчи

14 февраля

22:00. Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)

22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

15 февраля

22:00. Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)

22:00. Боруссия Д (Германия) – Челси (Англия)

21 февраля

22:00. Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)

22:00. Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)

22 февраля

22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)

22:00. Интер (Италия) – Порту (Португалия)

Вторые матчи

7 марта

22:00. Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия)

22:00. Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия)

8 марта

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия)

22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция)

14 марта

22:00. Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия)

22:00. Порту (Португалия) – Интер (Италия)

15 марта