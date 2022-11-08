Игроки Райо Вальекано победой над Реалом обновили рекорд 1977 года

В матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский «Райо Вальекано» на своем поле со счетом 3:2 обыграл земляков из «Реала». Этой победой команда Андони Ираолы обновила клубный исторический рекорд.

«Райо Вальекано» забили три гола в ворота мадридского «Реала» лишь во второй раз в истории испанских чемпионатов. Впервые ему это удалось 45 лет назад – в 1977 году. Тогда была одержана победа с аналогичным результатом (3:2).

Как известно, победа над «Реалом» позволила «Райо Вальекано» набрать 21 очко и подняться в турнирной таблице Примеры на восьмое место. «Галактикос» занимают 2 позицию, имея в активе 32 пункта – это на два очка меньше, чем у «Барселоны», которая идет первой.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал одну из причин поражения его команды от «Райо Вальекано».