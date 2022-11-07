Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Мы все должны быть в восторге от этого»
Лига чемпионов
07 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:09
309
0

Юрген КЛОПП: «Мы все должны быть в восторге от этого»

Наставник «Ливерпуля» – о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

07 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:09
309
0
Юрген КЛОПП: «Мы все должны быть в восторге от этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с испанским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первое, что можно сказать об этой жеребьевке, – это настоящая Лига чемпионов. Это противостояние, которое говорит само за себя, и мы все должны быть в восторге.

Я знаю, что мы играли с «Реалом» в нескольких недавних финалах, но не так часто наши два клуба встречались в двухматчевых противостояниях, так что теперь мы можем с нетерпением ждать этого.

История результатов «Реала» в еврокубках – лучшая. Мы знаем это. Но мы также знаем, что у нас с этим тоже не так уж и плохо. Кроме того, мы знаем, что у нас есть «Энфилд», и все знают, что это значит.

Это действительно хороший жребий. Действительно волнующие игры. До самих матчей еще несколько месяцев, но не нужно большого воображения, чтобы представить, какая будет атмосфера на обеих играх.

Конечно, до этого будет еще много футбола, поэтому мы сосредоточимся на каждой игре шаг за шагом, но да, эта жеребьевка дала нам нечто особенное, чего мы с нетерпением ждем», - сказал Клопп.

По теме:
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Реал против Ливерпуля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В Реале склоняются к выкупу Винисиуса Тобиаса у Шахтера
Юрген Клопп Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов жеребьевка Лиги чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
Футбол | 07 ноября 2022, 15:25 7
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт

Игрок хочет уйти, а клуб хочет договориться

Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07 ноября 2022, 11:13 4
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Александр признался, что их дружба с Василием завершилась несколько лет назад

Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Футбол | 07.11.2022, 11:35
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 07.11.2022, 15:18
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Футбол | 06.11.2022, 20:12
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
06.11.2022, 11:14 2
Футбол
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 12
Футбол
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 5
Футбол
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
06.11.2022, 16:02 2
Бокс
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
07.11.2022, 14:17 33
Футбол
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022, 05:45 2
Теннис
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности