Юрген КЛОПП: «Мы все должны быть в восторге от этого»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с испанским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первое, что можно сказать об этой жеребьевке, – это настоящая Лига чемпионов. Это противостояние, которое говорит само за себя, и мы все должны быть в восторге.

Я знаю, что мы играли с «Реалом» в нескольких недавних финалах, но не так часто наши два клуба встречались в двухматчевых противостояниях, так что теперь мы можем с нетерпением ждать этого.

История результатов «Реала» в еврокубках – лучшая. Мы знаем это. Но мы также знаем, что у нас с этим тоже не так уж и плохо. Кроме того, мы знаем, что у нас есть «Энфилд», и все знают, что это значит.

Это действительно хороший жребий. Действительно волнующие игры. До самих матчей еще несколько месяцев, но не нужно большого воображения, чтобы представить, какая будет атмосфера на обеих играх.

Конечно, до этого будет еще много футбола, поэтому мы сосредоточимся на каждой игре шаг за шагом, но да, эта жеребьевка дала нам нечто особенное, чего мы с нетерпением ждем», - сказал Клопп.