Эдуард КОЗИК: «Дебют за первую команду Шахтера – мечта игрока Академии»

Защитник «Шахтера» Эдуард Козик рассказал о дебютной игре, атмосфере в коллективе и шансах на чемпионство.

– Эдуард, поздравляем с официальным дебютом за «Шахтер»! Раньше ты говорил, что это твоя мечта. Какие сейчас у тебя эмоции?

– Спасибо, эмоции переполняют! Думаю, мечта каждого игрока, который занимается в Академии, – дебютировать за первую команду. Очень благодарен тренерскому штабу, который в меня поверил и дал этот шанс. И также благодарен родителям, которые всегда в меня верили и поддерживали.

– Каким этот дебют получился для тебя? Чувствовал себя уверенно или еще нужно время?

– Дебют мне запомнится навсегда. Думаю, еще нужно немного времени, но я буду стараться, тренироваться, чтобы получать больше минут. Все постепенно наладится.

– Сейчас ты один из самых молодых игроков команды. Какой микроклимат в коллективе?

– Микроклимат хороший, коллектив отличный. Многих ребят я знаю по выступлениям за Академию и «Мариуполь». Поэтому все супер!

– Кто в команде для тебя пример?

– Однозначно Тарас Степаненко. Это профессионал с большой буквы, который работает над каждой деталью.

– Как оцениваешь шансы «Шахтера» в этом сезоне в УПЛ?

– Это «Шахтер», мы играем каждый матч на победу. Поэтому шансы есть. Но также, как мы знаем, неплохо идет «Днепр-1», есть «Динамо»... Надо в каждой игре набирать максимум очков и стараться выиграть чемпионат.