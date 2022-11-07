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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:05
173
0

Эдуард КОЗИК: «Дебют за первую команду Шахтера – мечта игрока Академии»

Молодой защитник «горняков» высказался о своем дебюте

07 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:05
173
0
Эдуард КОЗИК: «Дебют за первую команду Шахтера – мечта игрока Академии»
ФК Шахтер Донецк. Эдуард Козик

Защитник «Шахтера» Эдуард Козик рассказал о дебютной игре, атмосфере в коллективе и шансах на чемпионство.

– Эдуард, поздравляем с официальным дебютом за «Шахтер»! Раньше ты говорил, что это твоя мечта. Какие сейчас у тебя эмоции?
– Спасибо, эмоции переполняют! Думаю, мечта каждого игрока, который занимается в Академии, – дебютировать за первую команду. Очень благодарен тренерскому штабу, который в меня поверил и дал этот шанс. И также благодарен родителям, которые всегда в меня верили и поддерживали.

– Каким этот дебют получился для тебя? Чувствовал себя уверенно или еще нужно время?
– Дебют мне запомнится навсегда. Думаю, еще нужно немного времени, но я буду стараться, тренироваться, чтобы получать больше минут. Все постепенно наладится.

– Сейчас ты один из самых молодых игроков команды. Какой микроклимат в коллективе?
– Микроклимат хороший, коллектив отличный. Многих ребят я знаю по выступлениям за Академию и «Мариуполь». Поэтому все супер!

– Кто в команде для тебя пример?
– Однозначно Тарас Степаненко. Это профессионал с большой буквы, который работает над каждой деталью.

– Как оцениваешь шансы «Шахтера» в этом сезоне в УПЛ?
– Это «Шахтер», мы играем каждый матч на победу. Поэтому шансы есть. Но также, как мы знаем, неплохо идет «Днепр-1», есть «Динамо»... Надо в каждой игре набирать максимум очков и стараться выиграть чемпионат.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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