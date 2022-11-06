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  4. Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Я не в лучшей форме, получаю мало времени»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 15:32 |
418
0

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Я не в лучшей форме, получаю мало времени»

Хавбек «Шахтера» – о дебютном голе за команду

06 ноября 2022, 15:32 |
418
0
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Я не в лучшей форме, получаю мало времени»
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал свой дебютный гол в составе «Горняков»:

– Поздравляем с победой и забитым голом! Рад отличиться в этом матче?
– Спасибо за поздравления! Конечно, я рад, что смог принести пользу команде. Считаю, команда одержала хорошую победу и добыла три очка.

– Опиши свой гол, что он для тебя значит?
– Хороший гол. Была подача на Траоре, он скинул мяч головой, затем было касание Джурасека, которое мне очень помогло, и я забил.

– Как оценишь соперника?
– В чемпионате все соперники хороши, все показывают хорошую игру. Мы были сильнее.

– Насколько уверенно себя чувствовал на поле, ведь только в этом матче ты дебютировал в основном составе?
– Физическое состояние хорошее, так как я его поддерживаю. По поводу игрового состояния: наверное, я нахожусь не в лучшей форме, так как получаю мало времени. Но понемногу времени у меня, наверное, будет больше, надо на поле, на тренировках доказывать, что я могу играть в этой команде.

– Что скажешь о дебюте в Лиге чемпионов?
– Это было великое событие для меня. Я счастлив, что смог осуществить мечту детства и сыграть в таком турнире. Счастлив, что смог выйти на поле в этом турнире.

– Как думаешь, кто станет следующим соперником «Шахтера» в Лиге Европы?
– Не думал об этом. Там все команды хорошие, в таком турнире не может быть плохих. Со всеми будет тяжело, надо будет показывать свои лучшие качества.

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Шахтер Донецк
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