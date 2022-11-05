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  4. ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:56
468
0

ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера

Игрок получил шанс в матче УПЛ

05 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:56
468
0
ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера
ФК Шахтер

В матче чемпионата Украины «Шахтер» – «Ингулец» хавбек хозяев Дмитрий Крыськив забил гол, сделав счет 1:0. Для 22-летнего игрока это первый гол в составе команды.

Ранее он выступал на правах аренды за «Мариуполь» и «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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