Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:56
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ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера
Игрок получил шанс в матче УПЛ
05 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:56
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В матче чемпионата Украины «Шахтер» – «Ингулец» хавбек хозяев Дмитрий Крыськив забил гол, сделав счет 1:0. Для 22-летнего игрока это первый гол в составе команды.
Ранее он выступал на правах аренды за «Мариуполь» и «Металлист 1925».
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