ВИДЕО. Хавбек Крыськив оформил дебютный гол в составе Шахтера

В матче чемпионата Украины «Шахтер» – «Ингулец» хавбек хозяев Дмитрий Крыськив забил гол, сделав счет 1:0. Для 22-летнего игрока это первый гол в составе команды.

Ранее он выступал на правах аренды за «Мариуполь» и «Металлист 1925».