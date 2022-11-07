Ньюкасл попробует подписать Мудрика, но ему будет сложно убедить игрока

Английский «Ньюкасл» - клуб с самым богатым собственником в мировом футболе – попробует в январское трансферное окно договориться с «Шахтером» о переходе левого вингера Михаила Мудрика.

По данным журналиста Пита О'Рурка, «сороки» готовы составить конкуренцию более именитым командам, но им будет сложно убедить самого футболиста выбрать переезд на «Сент-Джеймс Парк» среди россыпи вариантов.

«Конечно, они там [среди претендентов на Мудрика]. Однако, полагаю, что «Ньюкаслу» будет очень трудно убедить Мудрика переехать на «Сент-Джеймс Парк».

«Я уверен, что Мудрик прямо сейчас будет стремиться присоединиться к одному из элитных европейских клубов в той форме, которую он показал за «Шахтер», особенно в Лиге чемпионов в этом сезоне».

«Поэтому у него не будет недостатка в предложениях. Среди них - «Арсенал» и другие клубы Премьер-лиги, а также клубы по всей Европе, которые, я уверен, заинтересованы в Мудрике», - заявил О'Рурк.

Ранее слухи сообщали, что Мудрик якобы дал согласие на переход в «Ньюкасл», однако вскоре сам футболист опроверг эту информацию.