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  4. Ньюкасл попробует подписать Мудрика, но ему будет сложно убедить игрока
Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 11:55 |
964
9

Ньюкасл попробует подписать Мудрика, но ему будет сложно убедить игрока

Такое мнение высказал журналист Пит О'Рурк

07 ноября 2022, 11:55 |
964
9
Ньюкасл попробует подписать Мудрика, но ему будет сложно убедить игрока
ФК Шахтер. Михаил Мудрик (справа)

Английский «Ньюкасл» - клуб с самым богатым собственником в мировом футболе – попробует в январское трансферное окно договориться с «Шахтером» о переходе левого вингера Михаила Мудрика.

По данным журналиста Пита О'Рурка, «сороки» готовы составить конкуренцию более именитым командам, но им будет сложно убедить самого футболиста выбрать переезд на «Сент-Джеймс Парк» среди россыпи вариантов.

«Конечно, они там [среди претендентов на Мудрика]. Однако, полагаю, что «Ньюкаслу» будет очень трудно убедить Мудрика переехать на «Сент-Джеймс Парк».

«Я уверен, что Мудрик прямо сейчас будет стремиться присоединиться к одному из элитных европейских клубов в той форме, которую он показал за «Шахтер», особенно в Лиге чемпионов в этом сезоне».

«Поэтому у него не будет недостатка в предложениях. Среди них - «Арсенал» и другие клубы Премьер-лиги, а также клубы по всей Европе, которые, я уверен, заинтересованы в Мудрике», - заявил О'Рурк.

Ранее слухи сообщали, что Мудрик якобы дал согласие на переход в «Ньюкасл», однако вскоре сам футболист опроверг эту информацию.

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Источник Give me Sport
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Комментарии 9
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Умник
Вырубите кто то интернет Спорт.юа, хоть день проживем без Михаила
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+4
Remark
Очень мало новостей о трансфере Мудрика. Раз в день о его переходе - это ничтожно мало, господа! Даешь раз в час новость о трансфере Мудрик!!!
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+2
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Dreifus
Ньюкасл хороший вариант.
Можно в нем быть лидером, в грандах лидером быть тяжеловато.
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+2
Александр Чернов
Думал хоть один день проживем без перехода Мудрика Это как забарный проходил комиссию.в Тотнхэме а Луческу ответил что меня скорее не будет в динамо чем забарного .
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+1
Gargantua
а я думаю, это самый реальный вариант
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+1
виталий жалыбин
и в чем сложность? ньюкасл на 3м месте идет
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+1
123455432
якщо чесно, я вважаю, що Ньюкасл це один з найкращих варіантів для Мудрика чи не найкращий
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0
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