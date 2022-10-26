Мудрик опроверг слухи о переходе в Ньюкасл

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик опроверг слухи о переходе в английский «Ньюкасл».

Сегодня, 26 октября, появилась информация, что Михаил определился со следующим клубом, которым якобы стал «Ньюкасл», а тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником игры Мудрика и дал согласие на его трансфер.

«Дизинфа», – именно так прокомментировал эти слухи украинский полузащитник.

Отметим, что в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» Михаил оформил невероятный гол.