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Англия
26 октября 2022, 19:10 |
678
0

Мудрик опроверг слухи о переходе в Ньюкасл

Украинца не будет в Англии в ближайшее время

26 октября 2022, 19:10 |
678
0
Мудрик опроверг слухи о переходе в Ньюкасл
Instagram. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик опроверг слухи о переходе в английский «Ньюкасл».

Сегодня, 26 октября, появилась информация, что Михаил определился со следующим клубом, которым якобы стал «Ньюкасл», а тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником игры Мудрика и дал согласие на его трансфер.

«Дизинфа», – именно так прокомментировал эти слухи украинский полузащитник.

Отметим, что в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» Михаил оформил невероятный гол.

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Источник Трибуна
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