Мудрик опроверг слухи о переходе в Ньюкасл
Украинца не будет в Англии в ближайшее время
Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик опроверг слухи о переходе в английский «Ньюкасл».
Сегодня, 26 октября, появилась информация, что Михаил определился со следующим клубом, которым якобы стал «Ньюкасл», а тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником игры Мудрика и дал согласие на его трансфер.
«Дизинфа», – именно так прокомментировал эти слухи украинский полузащитник.
Отметим, что в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» Михаил оформил невероятный гол.
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