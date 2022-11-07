Лига конференций07 ноября 2022, 08:27 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1044
0
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция
7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка первого этапа плей-офф ЛК
07 ноября 2022, 08:27 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1044
0
Жеребьевка пар 1/16 финала Лиги конференций УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 15:00 по Киеву.
В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители матчей 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2022, 13:40 7
«Арсенал» – главный фаворит в борьбе за украинца
Футбол | 07 ноября 2022, 04:20 0
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
Теннис | 06.11.2022, 13:01
Футбол | 06.11.2022, 16:57
Футбол | 06.11.2022, 19:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2022, 05:45 2
06.11.2022, 19:45 5
06.11.2022, 00:24 5
05.11.2022, 12:39 9
06.11.2022, 10:20 11
05.11.2022, 11:58 2
06.11.2022, 04:05 2
07.11.2022, 01:40