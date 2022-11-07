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Лига конференций
07 ноября 2022, 08:27 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1044
0

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция

7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка первого этапа плей-офф ЛК

07 ноября 2022, 08:27 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1044
0
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция
УЕФА

Жеребьевка пар 1/16 финала Лиги конференций УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители матчей 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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