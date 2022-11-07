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Лига конференций
07 ноября 2022, 07:43 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1770
0

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций. Оппонент Днепру-1. Смотреть онлайн

Следите за церемонией в Ньоне 7 ноября в 15:00 по Киеву

07 ноября 2022, 07:43 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:30
1770
0
Жеребьевка плей-офф Лиги конференций. Оппонент Днепру-1. Смотреть онлайн
УЕФА

Жеребьевка пар 1/16 финала – первого раунда плей-офф – состоится в Ньоне в понедельник, 7 ноября, начало – в 15:00 по киевскому времени.

В жеребьевке принимают участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)

  • «Андерлехт» Бельгия
  • «Базель» Швейцария
  • «Гент» Бельгия
  • «Днепр-1» Украина
  • «Лех» Польша
  • «Партизан» Сербия
  • «Фиорентина» Италия
  • ЧФР Румыния

Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

  • АЕК Ларнака, Кипр
  • «Брага» Португалия
  • «Буде-Глимт» Норвегия
  • «Карабах» Азербайджан
  • «Лацио» Италия
  • «Лудогорец» Болгария
  • «Трабзонспор» Турция
  • «Шериф» Молдова

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, то для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Первые матчи 1/16 финала запланированы на 16 февраля, ответные поединки состоятся неделю спустя – 23 февраля.

Победители восьми пар 1/16 финала присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.

Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

Видеотрансляция жеребьевки 1/16 финала Лиги конференция начнется 7 ноября в 15:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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