Жеребьевка плей-офф Лиги конференций. Оппонент Днепру-1. Смотреть онлайн

Жеребьевка пар 1/16 финала – первого раунда плей-офф – состоится в Ньоне в понедельник, 7 ноября, начало – в 15:00 по киевскому времени.

В жеребьевке принимают участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)

«Андерлехт» Бельгия

«Базель» Швейцария

«Гент» Бельгия

«Днепр-1» Украина

«Лех» Польша

«Партизан» Сербия

«Фиорентина» Италия

ЧФР Румыния

Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

АЕК Ларнака, Кипр

«Брага» Португалия

«Буде-Глимт» Норвегия

«Карабах» Азербайджан

«Лацио» Италия

«Лудогорец» Болгария

«Трабзонспор» Турция

«Шериф» Молдова

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, то для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Первые матчи 1/16 финала запланированы на 16 февраля, ответные поединки состоятся неделю спустя – 23 февраля.

Победители восьми пар 1/16 финала присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.

Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

Видеотрансляция жеребьевки 1/16 финала Лиги конференция начнется 7 ноября в 15:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА.