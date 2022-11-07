06.11.2022, FT 1 : 1
Испания07 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:01
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Атлетико Мадрид – Эспаньол – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
07 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:01
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В матче 13-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» со счетом 1:1.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
28’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
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