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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
06.11.2022, FT 1 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:01
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0

Атлетико Мадрид – Эспаньол – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

07 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:01
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Атлетико Мадрид – Эспаньол – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» со счетом 1:1.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
28’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
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Источник MEGOGO
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