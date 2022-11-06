06.11.2022, FT 3 : 1
Англия06 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:10
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Астон Вилла – Ман Юнайтед – 3:1. Победный дебют Эмери. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии
06 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:10
748
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В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле добилась победы над «Манчестер Юнайтед» – 3:1.
Чемпионат Англии. 15-й тур
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1
Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).
Видеообзор матча
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Динье (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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