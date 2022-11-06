В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле добилась победы над «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).

Видеообзор матча