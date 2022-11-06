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Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.11.2022, FT 3 : 1
Ман Юнайтед
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Англия
06 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:10
748
1

Астон Вилла – Ман Юнайтед – 3:1. Победный дебют Эмери. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии

06 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:10
748
1
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 3:1. Победный дебют Эмери. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле добилась победы над «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).

Видеообзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Динье (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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Old Т
Де Хеа при  двух первых голах был явно заторможен
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