В воскресенье, 6 ноября, «Астон Вилла», во главе которой дебютировал испанец Унаи Эмери, приняла в матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась комфортной победой бирмингенцев со счетом 3:1.

В других матчах «Ньюкасл» на выезде не испытал проблем с «Саутгемптоном» (4:1), а «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» (1:2).

В таблице английской Премьер-лиги лидирует «Арсенал», у которого 34 очка. Второе место у «Манчестер Сити» (32 пункта). «Ньюкасл» идет третьим, имея 27 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 5 место с 23 баллами.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла – 3:1

Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Бенрахма, 20 (1:0). Заа, 41 (1:1). Олисе, 90+4 (1:2).

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4

Голы: Альмирон, 35 (0:1). Вуд, 58 (0:2). Уиллок, 62 (0:3). Перро, 89 (1:3). Гимараеш, 90+1 (1:4).