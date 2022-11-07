06.11.2022, FT 1 : 4
Англия07 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:42
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Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
07 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:42
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В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Саутгемптон).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ньюкасл).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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