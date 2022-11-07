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Чемпионат Англии
Саутгемптон
06.11.2022, FT 1 : 4
Ньюкасл
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Англия
07 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:42
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0

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

07 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:42
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Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Саутгемптон).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ньюкасл).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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