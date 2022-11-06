Эрик ТЕН ХАГ: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении команды от «Астон Виллы» (1:3)
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3. Нидерландец не поставил под сомнение неудачу манкунианцев.
«Мы проиграли начало первого и второго таймов, это неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы не держали мяч, неправильно организовали игру, не соблюдали правила и проигрывали единоборства.
Результат налицо, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши. У наших игроков есть опыт, нужно читать игру, правильно организовываться и не пропускать два гола. Это было совершенно излишне. Нужно сохранять компактность и стоять на мяче», – рассказал тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 5 место, имея 23 очка после 13 игр.
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