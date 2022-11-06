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06 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:58
479
1

Эрик ТЕН ХАГ: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении команды от «Астон Виллы» (1:3)

06 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:58
479
1
Эрик ТЕН ХАГ: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3. Нидерландец не поставил под сомнение неудачу манкунианцев.

«Мы проиграли начало первого и второго таймов, это неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы не держали мяч, неправильно организовали игру, не соблюдали правила и проигрывали единоборства.

Результат налицо, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши. У наших игроков есть опыт, нужно читать игру, правильно организовываться и не пропускать два гола. Это было совершенно излишне. Нужно сохранять компактность и стоять на мяче», – рассказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 5 место, имея 23 очка после 13 игр.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Астон Вилла - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник BBC
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Комментарии 1
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Old Т
Хотя МЮ имеет в два раза больше побед в противостоянии этик клубов, но третий сезон подряд Вилла даёт перца дьяволам. 
Хорошо что в этот раз турнирное положение осталось прежним.
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