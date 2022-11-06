Эрик ТЕН ХАГ: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3. Нидерландец не поставил под сомнение неудачу манкунианцев.

«Мы проиграли начало первого и второго таймов, это неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы не держали мяч, неправильно организовали игру, не соблюдали правила и проигрывали единоборства.

Результат налицо, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши. У наших игроков есть опыт, нужно читать игру, правильно организовываться и не пропускать два гола. Это было совершенно излишне. Нужно сохранять компактность и стоять на мяче», – рассказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 5 место, имея 23 очка после 13 игр.