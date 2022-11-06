Первая лига. Победы Полесья и Карпат
Завершился 11-й тур Первой лиги
В воскресенье, 6 ноября состоялись четыре матча, которые закрывали программу 11-го тура Первой лиги. В группе А «Полесье» и «Карпаты» Львов минимально обыграли «Ниву» Тернополь и «Диназ» соответственно.
В группе Б сегодня побеждали гости: «Кремень» обыграл «Горняк-Спорт», а ЛНЗ Черкассы – «Полтаву».
Группа А
«Полесье» – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Грицук 39, Д. Шастал 45+1 – Соколов 68
«Карпаты» Львов – «Диназ» - 3:2
Голы: Когут 38, Кожанов 64, Репета 90 – Богунов 8, Мораренко 77
Группа Б
«Горняк-Спорт» – «Кремень» – 1:2
Голы: Громенко 37 – Азизов 39, Фальковский 78
СК «Полтава» - ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Галенко 34
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