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Украина. Первая лига
06 ноября 2022, 16:16 |
241
0

Первая лига. Победы Полесья и Карпат

Завершился 11-й тур Первой лиги

06 ноября 2022, 16:16 |
241
0
Первая лига. Победы Полесья и Карпат
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 6 ноября состоялись четыре матча, которые закрывали программу 11-го тура Первой лиги. В группе А «Полесье» и «Карпаты» Львов минимально обыграли «Ниву» Тернополь и «Диназ» соответственно.

В группе Б сегодня побеждали гости: «Кремень» обыграл «Горняк-Спорт», а ЛНЗ Черкассы – «Полтаву».

Группа А

«Полесье» – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Грицук 39, Д. Шастал 45+1 – Соколов 68

«Карпаты» Львов – «Диназ» - 3:2
Голы: Когут 38, Кожанов 64, Репета 90 – Богунов 8, Мораренко 77

Группа Б

«Горняк-Спорт» – «Кремень» – 1:2
Голы: Громенко 37 – Азизов 39, Фальковский 78

СК «Полтава» - ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Галенко 34

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Источник Sport.ua
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