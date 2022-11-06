Первая лига. Победы Полесья и Карпат

В воскресенье, 6 ноября состоялись четыре матча, которые закрывали программу 11-го тура Первой лиги. В группе А «Полесье» и «Карпаты» Львов минимально обыграли «Ниву» Тернополь и «Диназ» соответственно.

В группе Б сегодня побеждали гости: «Кремень» обыграл «Горняк-Спорт», а ЛНЗ Черкассы – «Полтаву».

Группа А

«Полесье» – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Грицук 39, Д. Шастал 45+1 – Соколов 68

«Карпаты» Львов – «Диназ» - 3:2

Голы: Когут 38, Кожанов 64, Репета 90 – Богунов 8, Мораренко 77

Группа Б

«Горняк-Спорт» – «Кремень» – 1:2

Голы: Громенко 37 – Азизов 39, Фальковский 78

СК «Полтава» - ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Галенко 34