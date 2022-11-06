06.11.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига06 ноября 2022, 08:20 |
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Горняк-Спорт – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 12:00
06 ноября 2022, 08:20 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет «Кремень». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
Турнирное положение в Первой Лиге. Группа Б
12:00. Горняк-Спорт – Кремень
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