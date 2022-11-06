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Горняк-Спорт
06.11.2022 12:00 - : -
Кремень
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Украина. Первая лига
06 ноября 2022, 08:20 |
31
0

Горняк-Спорт – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 12:00

06 ноября 2022, 08:20 |
31
0
Горняк-Спорт – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кремень

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет «Кремень». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Турнирное положение в Первой Лиге. Группа Б

12:00. Горняк-Спорт – Кремень

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Источник Sport.ua
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