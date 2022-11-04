04.11.2022, FT 2 : 1
Украина. Первая лига04 ноября 2022, 16:25 |
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Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Прикарпатья
Стартовал 11-й тур Первой лиги
04 ноября 2022, 16:25 |
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Состоялись два стартовых матча 11-го тура Первой лиги. В группе А «Прикарпатье» минимально обыграло «Буковину». В группе Б «Скорук» нанес сенсационное поражение лидеру, «Оболони».
Группа А
«Прикарпатье» – «Буковина» – 2:1
Голы: Сондей 64, Цюцюра 88 – Пець 71
Группа Б
«Скорук» – «Оболонь» – 1:0
Год: Малыш 64
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