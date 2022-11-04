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Украина. Первая лига
04 ноября 2022, 16:25 |
298
0

Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Прикарпатья

Стартовал 11-й тур Первой лиги

04 ноября 2022, 16:25 |
298
0
Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Прикарпатья
ФК Оболонь

Состоялись два стартовых матча 11-го тура Первой лиги. В группе А «Прикарпатье» минимально обыграло «Буковину». В группе Б «Скорук» нанес сенсационное поражение лидеру, «Оболони».

Группа А

«Прикарпатье» – «Буковина» – 2:1
Голы: Сондей 64, Цюцюра 88 – Пець 71

Группа Б

«Скорук» – «Оболонь» – 1:0
Год: Малыш 64

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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