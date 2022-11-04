Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Прикарпатья

Состоялись два стартовых матча 11-го тура Первой лиги. В группе А «Прикарпатье» минимально обыграло «Буковину». В группе Б «Скорук» нанес сенсационное поражение лидеру, «Оболони».

Группа А

«Прикарпатье» – «Буковина» – 2:1

Голы: Сондей 64, Цюцюра 88 – Пець 71

Группа Б

«Скорук» – «Оболонь» – 1:0

Год: Малыш 64

Турнирная таблица Первой лиги