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Чемпионат Украины
Скорук
04.11.2022 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Первая лига
04 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:47
25
0

Скорук – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 4 ноября в 13:00

04 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:47
25
0
Скорук – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» примет киевскую «Оболонь». Начало в 13:00.

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Источник Sport.ua
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