Украина. Первая лига04 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:47
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Скорук – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 4 ноября в 13:00
04 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 08:47
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В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» примет киевскую «Оболонь». Начало в 13:00.
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