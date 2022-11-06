Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 685) в финале грунтового 15-тысячника в Ираклионе (Греция) обыграла первую сеяную турнира Сильвию Амброзио (Германия, WTA 635) в двух сетах.

ITF W15 Ираклион. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Сильвия Амброзио (Германия) [1] – 6:3, 7:5

Отметим, что этот трофей стал третьим для Александры за последние 3 недели. Ранее она выиграла трофей в одиночном и парном разряде.