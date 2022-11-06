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  4. Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
ITF
06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:03
2365
2

Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели

Александра Олейникова продолжает прогрессировать

06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:03
2365
2
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 685) в финале грунтового 15-тысячника в Ираклионе (Греция) обыграла первую сеяную турнира Сильвию Амброзио (Германия, WTA 635) в двух сетах.

ITF W15 Ираклион. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Сильвия Амброзио (Германия) [1] – 6:3, 7:5

Отметим, что этот трофей стал третьим для Александры за последние 3 недели. Ранее она выиграла трофей в одиночном и парном разряде.

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Александра Олейникова ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Супер, так тримати!!!
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+4
Sashamar
Про прогрес треба говорити з великою обережністю. Рівень W15 це не прогрес, а на рівні W25 Олійникова грала в першій половині року без жодних успіхів, виліт в першому, максимум, другому колі. Їй ось-ось буде вже 22, і чотири роки вона сидить в середині сьомої сотні.
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