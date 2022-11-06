ITF06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:03
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Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Александра Олейникова продолжает прогрессировать
06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:03
2365
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 685) в финале грунтового 15-тысячника в Ираклионе (Греция) обыграла первую сеяную турнира Сильвию Амброзио (Германия, WTA 635) в двух сетах.
ITF W15 Ираклион. Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) [5] – Сильвия Амброзио (Германия) [1] – 6:3, 7:5
Отметим, что этот трофей стал третьим для Александры за последние 3 недели. Ранее она выиграла трофей в одиночном и парном разряде.
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Комментарии 2
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Супер, так тримати!!!
Про прогрес треба говорити з великою обережністю. Рівень W15 це не прогрес, а на рівні W25 Олійникова грала в першій половині року без жодних успіхів, виліт в першому, максимум, другому колі. Їй ось-ось буде вже 22, і чотири роки вона сидить в середині сьомої сотні.
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