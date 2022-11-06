Украина. Первая лига06 ноября 2022, 09:35 |
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Карпаты Львов – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 14:00
06 ноября 2022, 09:35 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
14:00. Карпаты Львов – Диназ
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