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Украина. Первая лига
06 ноября 2022, 09:35 |
113
0

Карпаты Львов – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 14:00

06 ноября 2022, 09:35 |
113
0
Карпаты Львов – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

14:00. Карпаты Львов – Диназ

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Источник Sport.ua
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