В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примут «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

14:00. Карпаты Львов – Диназ