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Полтава
06.11.2022 13:00 - : -
ЛНЗ
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Украина. Первая лига
06 ноября 2022, 08:55 |
15
0

Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 6 ноября в 13:00

06 ноября 2022, 08:55 |
15
0
Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет ЛНЗ из Черкасс. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа Б

13:00. Полтава – ЛНЗ

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Источник Sport.ua
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