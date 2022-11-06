Украина. Первая лига06 ноября 2022, 08:55 |
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Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 6 ноября в 13:00
06 ноября 2022, 08:55 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет ЛНЗ из Черкасс. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа Б
13:00. Полтава – ЛНЗ
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