В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет ЛНЗ из Черкасс. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа Б

13:00. Полтава – ЛНЗ