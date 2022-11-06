В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Полесье» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:00. Полесье – Нива Тернополь