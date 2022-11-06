06.11.2022 13:00 - : -
Украина. Первая лига06 ноября 2022, 08:35 |
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Полесье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. Live трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 13:00
06 ноября 2022, 08:35 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Полесье» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
13:00. Полесье – Нива Тернополь
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