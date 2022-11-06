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Полесье
06.11.2022 13:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
06 ноября 2022, 08:35 |
37
0

Полесье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. Live трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 6 ноября в 13:00

06 ноября 2022, 08:35 |
37
0
Полесье – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. Live трансляция
ФК Полесье

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Полесье» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:00. Полесье – Нива Тернополь

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Источник Sport.ua
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