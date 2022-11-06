WTA06 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:31
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Без трофея. Надежда Киченок разгромно уступила в финале турнира в США
Украинка не смогла завоевать парный трофей в Мидленде
06 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:31
97
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Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница Анна-Лена Фридзам в финале парного турнира серии WTA 15 в Мидленде (США) уступила американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Алисия Паркс.
WTA 125 Мидленд. Пары. Финал. Хард
Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Эйжа Мухаммад (США) / Алисия Паркс (США) – 2:6, 3:6
Отметим, что ранее украинско-немецкий тандем обыграл в полуфинале двух представительниц США.
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