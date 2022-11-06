Без трофея. Надежда Киченок разгромно уступила в финале турнира в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница Анна-Лена Фридзам в финале парного турнира серии WTA 15 в Мидленде (США) уступила американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Алисия Паркс.

WTA 125 Мидленд. Пары. Финал. Хард

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Эйжа Мухаммад (США) / Алисия Паркс (США) – 2:6, 3:6

Отметим, что ранее украинско-немецкий тандем обыграл в полуфинале двух представительниц США.