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  4. Без трофея. Надежда Киченок разгромно уступила в финале турнира в США
WTA
06 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:31
97
1

Без трофея. Надежда Киченок разгромно уступила в финале турнира в США

Украинка не смогла завоевать парный трофей в Мидленде

06 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:31
97
1
Без трофея. Надежда Киченок разгромно уступила в финале турнира в США
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница Анна-Лена Фридзам в финале парного турнира серии WTA 15 в Мидленде (США) уступила американскому дуэту Эйжа Мухаммад / Алисия Паркс.

WTA 125 Мидленд. Пары. Финал. Хард

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Эйжа Мухаммад (США) / Алисия Паркс (США) – 2:6, 3:6

Отметим, что ранее украинско-немецкий тандем обыграл в полуфинале двух представительниц США.

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам WTA Мидленд Эйжа Мухаммад
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Источник Sport.ua
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Spectra
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