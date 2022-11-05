Надежда Киченок сыграет в финале пары на турнире в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам пробились в финал парного разряда турнира WTA 125 в Мидленде (США).

Они во встрече 1/2 финала обыграли дуэт Моюка Учидзима (Япония) и Линь Чжу (Китай). Исход встречи решился на супертайбрейке. Киченок и Фридзам буквально вырвали в нем победу – 13:11.

Мидленд. Парный разряд. Полуфинал

Моюка Учидзима /Линь Чжу (Япония/Китай) – Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – 2:6, 6:4, 11:13