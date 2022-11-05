WTA05 ноября 2022, 14:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:30
295
0
Надежда Киченок сыграет в финале пары на турнире в США
Украинка с партнершей победили в супер тай-брейке
05 ноября 2022, 14:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:30
295
0
Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам пробились в финал парного разряда турнира WTA 125 в Мидленде (США).
Они во встрече 1/2 финала обыграли дуэт Моюка Учидзима (Япония) и Линь Чжу (Китай). Исход встречи решился на супертайбрейке. Киченок и Фридзам буквально вырвали в нем победу – 13:11.
Мидленд. Парный разряд. Полуфинал
Моюка Учидзима /Линь Чжу (Япония/Китай) – Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – 2:6, 6:4, 11:13
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2022, 18:57 12
Решение вынес столичный Голосеевский суд
Футбол | 05 ноября 2022, 14:34 2
Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ
Футбол | 04.11.2022, 22:41
Теннис | 05.11.2022, 08:33
Другие виды | 05.11.2022, 03:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 18:11 11
03.11.2022, 12:22 3
05.11.2022, 04:39 3
04.11.2022, 00:45 7
03.11.2022, 23:56 94
04.11.2022, 00:05 6
04.11.2022, 10:45
03.11.2022, 18:41 5