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WTA
05 ноября 2022, 14:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:30
295
0

Надежда Киченок сыграет в финале пары на турнире в США

Украинка с партнершей победили в супер тай-брейке

05 ноября 2022, 14:16 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:30
295
0
Надежда Киченок сыграет в финале пары на турнире в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам пробились в финал парного разряда турнира WTA 125 в Мидленде (США).

Они во встрече 1/2 финала обыграли дуэт Моюка Учидзима (Япония) и Линь Чжу (Китай). Исход встречи решился на супертайбрейке. Киченок и Фридзам буквально вырвали в нем победу – 13:11.

Мидленд. Парный разряд. Полуфинал

Моюка Учидзима /Линь Чжу (Япония/Китай) – Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – 2:6, 6:4, 11:13

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам WTA Мидленд Моюка Учидзима Линь Чжу
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Источник Sport.ua
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