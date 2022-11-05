Англия05 ноября 2022, 23:10 |
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Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1. Холанд спас. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 ноября 2022, 23:10 |
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«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии едва не потерял очки в игре против «Фулхэма».
Эрлинг Холанд спас свою команду на 95-й минуте ударом с пенальти.
Чемпионат Англии. 15-й тур
«Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 2:1
Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен) - Перейра, 28 (с пен)
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Фулхэм).
26’
Жуан Канселу (Ман Сити) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
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