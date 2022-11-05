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Чемпионат Англии
Ман Сити
05.11.2022, FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
05 ноября 2022, 23:10 |
217
0

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1. Холанд спас. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 ноября 2022, 23:10 |
217
0
Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1. Холанд спас. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии едва не потерял очки в игре против «Фулхэма».

Эрлинг Холанд спас свою команду на 95-й минуте ударом с пенальти.

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 2:1
Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен) - Перейра, 28 (с пен)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Фулхэм).
26’
Жуан Канселу (Ман Сити) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Эрлинг Холанд видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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