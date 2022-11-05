«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии едва не потерял очки в игре против «Фулхэма».

Эрлинг Холанд спас свою команду на 95-й минуте ударом с пенальти.

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Манчестер Сити» – «Фулхэм» – 2:1

Голы: Альварес, 17, Холанд, 90+5 (с пен) - Перейра, 28 (с пен)