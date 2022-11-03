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Чемпионат Англии
Ман Сити
05.11.2022 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
03 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:20
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Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы должна без проблем брать три очка

03 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:20
39
0
Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити

В минувшем сезоне команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В новом сезоне «Манчестер Сити» выиграл свою группу Лиги чемпионов и уверенно вышел в 1/8 финала, набрав 14 очков из 18 возможных. В АПЛ подопечные Гвардиолы располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует, на 2 балла.

Фулхэм

Старейший клуб Лондона прошлый сезон провел в Чемпионшипе, где не встретил весомого сопротивления со стороны соперников и доказал, что достоин вновь вернуться в элитный дивизион. «Фулхэм» набрал в 46 турах 90 очков и занял первое место в турнирной таблице, получив прямую путевку в Премьер-лигу.

В АПЛ «дачники» под руководством португальского специалиста Марку Силвы в 13 сыгранных поединках набрали 19 баллов, которые принесли пять победы и четыре ничьи. Пока старт весьма неплохой, команда ведет борьбу за еврокубковую зону, чего от нее мало кто ожидал.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Луиш, Аке, Уолкер, Родри, Де Брюйне, Грилиш, Фоден, Холанд, Силва.

«Фулхэм»: Лено – Курзава, Адорабиойо, Рим, Мбабу, Б. Рид, Чалоба, Х. Рид, Перрейра, Джеймс, Митрович.

5 ноября, суббота

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
Манчестер. Стадион «Этихад». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch
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Манчестер Сити Фулхэм Манчестер Сити - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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