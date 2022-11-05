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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:33
234
0

Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:33
234
0
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

6 ноября в 15:00 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».

Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит платформа Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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