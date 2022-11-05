Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:33
234
0
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 15:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги
05 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 05 ноября 2022, 20:33
234
0
6 ноября в 15:00 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит платформа Setanta Sports.
Читайте также:Черноморец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 04:39 3
Надежда Карпова высказала свою позицию
Теннис | 05 ноября 2022, 10:40 2
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Футбол | 05.11.2022, 14:56
Футбол | 05.11.2022, 19:48
Футбол | 05.11.2022, 10:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2022, 06:40 1
03.11.2022, 18:11 11
04.11.2022, 00:45 7
04.11.2022, 02:37 2
04.11.2022, 17:26 7
04.11.2022, 21:59 5
04.11.2022, 00:05 6
04.11.2022, 10:10 13