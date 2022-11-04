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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:56
69
0

Шахтер – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 15.00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:56
69
0
Шахтер – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Ингулец». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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«Шахтер» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ингулец».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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