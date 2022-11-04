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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:46
247
0

Заря – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 13.00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:46
247
0
Заря – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Металлист». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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