Заря – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 13.00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
В субботу, 5 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Металлист». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».
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