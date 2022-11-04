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  4. Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Ингулец
Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 20:50 |
309
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Ингулец

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» пройдет поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 20:50 |
309
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Ингулец
ФК Шахтер

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ингулец».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Александр Шандор из Львова . Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ингулец», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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