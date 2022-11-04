Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Заря – Металлист
В Киеве на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского пройдет поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Металлист».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить ее будет львовский арбитр Роман Блавацкий. Начало встречи в 13:00.
«Заря» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист», за которой следите здесь.
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