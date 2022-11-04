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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 20:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:22
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0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Заря – Металлист

В Киеве на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского пройдет поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 20:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:22
110
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Заря – Металлист
ФК Заря

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Металлист».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить ее будет львовский арбитр Роман Блавацкий. Начало встречи в 13:00.

«Заря» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Металлист», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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