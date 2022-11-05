Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 00:22 |
34
0
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 15:00 поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги
05 ноября 2022, 00:22 |
34
0
В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес».
Видеотрансляция матча доступна на онлайн-платформе Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2022, 14:10 25
Румынский специалист покинет команду
Футбол | 04 ноября 2022, 05:00 4
Зищитник киевлян Илья Забарный был удален с поля за две желтых карточки
Футбол | 04.11.2022, 10:10
Футбол | 04.11.2022, 21:31
Футбол | 04.11.2022, 18:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 16:43 34
04.11.2022, 00:05 6
04.11.2022, 02:37 2
03.11.2022, 12:22 3
04.11.2022, 10:45
03.11.2022, 08:52 6
03.11.2022, 07:45 13
04.11.2022, 00:23 6