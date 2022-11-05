В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

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«Металлист 1925» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес».

Видеотрансляция матча доступна на онлайн-платформе Setanta Sports.