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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 00:22 |
34
0

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 15:00 поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 00:22 |
34
0
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Википедия

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес».

Видеотрансляция матча доступна на онлайн-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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