Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Решение вынес столичный Голосеевский суд
Голосеевский суд города Киева назначил директору Департамента финансов Украинской ассоциации футбола Евгении Сагайдак два месяца домашнего ареста.
Сагайдак, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, проходят обвиняемыми по коррупционному делу о хищении 3,2 миллионов евро.
Они подозреваются в том, что через агентскую компанию Newport Management Limited закупили якобы для нужд УАФ 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования. Компании, которая имела явные признаки фиктивности, деньги были перечислены, а товары в Украину так и не приехали.
Ранее суд отказал Генеральной прокуратуре в прошении взять Записоцкого под стражу. Было принято решение о изъятии у генсека УАФ паспорта, так же он обязан сообщать следствию о смене места проживания.
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