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Чемпионат Украины
04 ноября 2022, 18:57 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:26
2101
7

Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак

Решение вынес столичный Голосеевский суд

04 ноября 2022, 18:57 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:26
2101
7
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
t.me/AndriyuKK

Голосеевский суд города Киева назначил директору Департамента финансов Украинской ассоциации футбола Евгении Сагайдак два месяца домашнего ареста.

Сагайдак, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, проходят обвиняемыми по коррупционному делу о хищении 3,2 миллионов евро.

Они подозреваются в том, что через агентскую компанию Newport Management Limited закупили якобы для нужд УАФ 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования. Компании, которая имела явные признаки фиктивности, деньги были перечислены, а товары в Украину так и не приехали.

Ранее суд отказал Генеральной прокуратуре в прошении взять Записоцкого под стражу. Было принято решение о изъятии у генсека УАФ паспорта, так же он обязан сообщать следствию о смене места проживания.

По теме:
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Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
Украинская ассоциация футбола Евгения Сагайдак коррупция суд досудебное следствие судебный иск прокуратура Юрий Записоцкий
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Комментарии 7
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kadaad
Очередное фуфло от так называемого украинского "суда"!!! Стырил три ляма долларов и два месяца сидишь дома, стырил палку колбасы и на трешку в тюрьму!!!!
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+5
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Николай Оноприенко
3/2 лями вкрали а шестерки под суд ! вдома 3 місяці посідять і все можна знову на работу вже всі і забудть а головні в цій схемі як крали так і далі крадуть ! нічого не змінюєтся в країні тільки гасла промовисті якк при совке ! 
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+4
romanchik.8409
Честно...Еба.ый стыд... Бородатое чмо Павелка развел беспредел в УАФ..Су.ка , будь мужиком, отставка минимум по собственному...Позорище 
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+3
Милан Милан
так а Павелко что, не при делах
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+1
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Remark
Да здравствует самый гуманный суд в мире....И это во время войны!!! Когда обычные люди сидят в темноте, еле еле душа в теле зарабатывают честным трудом копейки на работах, и даже с этих копеечных зарплат часть отправляют Притуле на помощь ВСУ. 
Всегда поражало - кража велика 8 лет, кража 3.2 млн долларов - тут нужно подумать, пусть посидит дома, чай попьет, а если сбежит, то мы объявим в розыск.
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-1
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