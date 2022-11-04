Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак

Голосеевский суд города Киева назначил директору Департамента финансов Украинской ассоциации футбола Евгении Сагайдак два месяца домашнего ареста.

Сагайдак, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, проходят обвиняемыми по коррупционному делу о хищении 3,2 миллионов евро.

Они подозреваются в том, что через агентскую компанию Newport Management Limited закупили якобы для нужд УАФ 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования. Компании, которая имела явные признаки фиктивности, деньги были перечислены, а товары в Украину так и не приехали.

Ранее суд отказал Генеральной прокуратуре в прошении взять Записоцкого под стражу. Было принято решение о изъятии у генсека УАФ паспорта, так же он обязан сообщать следствию о смене места проживания.