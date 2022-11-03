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  4. Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Украина. Премьер лига
03 ноября 2022, 11:02 |
1568
9

Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину

Функционера подозревают в незаконной растрате почти 4 миллионов евро

03 ноября 2022, 11:02 |
1568
9
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
ТСН

Накануне, 2 ноября, Голосеевский суд столицы вынес постановление по делу, касающемуся обвинения генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого о незаконной растрате почти 4 миллионов евро, выделенных УЕФА и предназначенных для развития детского футбола в стране.

Рассмотрение проходило в течение двух дней, что было вызвано проблемами с электроэнергией и воздушными тревогами. В итоге судья Екатерина Плахотнюк вынесла постановление о личном обязательстве для Записоцкого.

В частности, было постановлено для Записоцкого:

1) не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
2) сообщать об изменении своего места жительства или работы;
3) сдать на хранение органам власти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
4) воздерживаться от общения со свидетелями со стороны обвинения, проходящими по делу;
5) прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию.

Фото FootballHub
Фото FootballHub

Следователи и прокурор просили для Записоцкого арест на 2 месяца или залог в 90 миллионов гривен. После постановления Голосеевского суда сторона обвинения решила подавать апелляцию, стремясь добиться своих изначальных требований.

Напомним, подозрение Записоцкому было вручено 18 октября при пересечении государственной границы.

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Источник FootballHub
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Комментарии 9
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osokor
Без Павелка він би на таке не рішився! Копайте, слідчі! Злодюги повинні отримати по заслузі. Гірше не може бути, як дітей обкрадати...
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+5
ZloyDeda
А Павелко проходить по справі як свідок того як Запісяний мовчки крав? Ну просто клас!
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+3
Александр Чернов
В самой коррумпированной стране Европы ещё ни один чиновник не сидел .Это все шумиха .Уже сколько раз повторялось ну на этот раз все .Не верю
Не отсидит ни одного дня даже в СИЗО 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Я давно заметил интересную тенденцию в судах. Если прокуроры просили арест и в СИЗО, а судьи приняли решение под домашний арест,значит подозреваемый легко отделается. Как рассказали мне знакомые судьи, цена вопроса колеблется от 10 тысяч вечнозеленых до лимона, в зависимости от тяжести преступления. Почему судья перенесла заседание на другой день? Потому, что велись торги, в один день не уложились. И после апелляции судья свое решение менять не будет, она свои бабки взяла, теперь надо отрабатывать.Прокуратура же не будет перебивать взятку от Запесоцкого, правда? Эти ребята с ОПГ УАФ наворовали сколько денег, что от любого суда отобьются. Но будем надеяться, а вдруг в Украине найдется хоть один честный судья ?
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+1
DK1961
Интересно, откупится павелко и в этот раз. Надеюсь, что нет
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+1
Александр Чернов
Прокуроры говорили каждый день Венедиктовой возили сумки денег чтобы не трогала Зеленского и компашку и спокойно ушла послом в Швейцарию..никто не расследует как и друга Зеленского баканова .А крутые названия дел типа измена родины против Медведчуков Богуслаевых это полный пшик .В нашей стране никто не сидит и не будет сидеть пока у власти 31 год ворюги и коррупционеры
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0
Sviatoslav Kudelych
Цікаво, як швидко він чухне закордон?
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0
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