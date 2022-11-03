Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину

Накануне, 2 ноября, Голосеевский суд столицы вынес постановление по делу, касающемуся обвинения генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого о незаконной растрате почти 4 миллионов евро, выделенных УЕФА и предназначенных для развития детского футбола в стране.

Рассмотрение проходило в течение двух дней, что было вызвано проблемами с электроэнергией и воздушными тревогами. В итоге судья Екатерина Плахотнюк вынесла постановление о личном обязательстве для Записоцкого.

В частности, было постановлено для Записоцкого:

1) не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;

2) сообщать об изменении своего места жительства или работы;

3) сдать на хранение органам власти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

4) воздерживаться от общения со свидетелями со стороны обвинения, проходящими по делу;

5) прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию.

Фото FootballHub

Фото FootballHub

Следователи и прокурор просили для Записоцкого арест на 2 месяца или залог в 90 миллионов гривен. После постановления Голосеевского суда сторона обвинения решила подавать апелляцию, стремясь добиться своих изначальных требований.

Напомним, подозрение Записоцкому было вручено 18 октября при пересечении государственной границы.