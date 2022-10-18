Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы

По информации СМИ, вице-президент и генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий во время пересечения границы с Польшей получил подозрение от правоохранительных органов.

Подробностей пока нет, но подозрение касается работы Записоцкого в УАФ. Ранее правоохранительные органы открыли несколько дел касаемо руководства ассоциации (злоупотребление служебным положением и расхищение средств).

Записоцкий пока не комментирует ситуацию, однако вручение подозрения подтвердил Олег Протасов, вице-президент УАФ. Он так прокомментировал эти события:

«Сегодня недоброе утро. Кроме коварной ракетной атаки, произошла еще одна атака врага – против Украинской ассоциации футбола.

Россияне просто не могут простить нам свою полную спортивную изоляцию и свой недопуск к отбору на Евро-2024, который произошел благодаря упорной позиции президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Именно с этим связано незаконное задержание на границе Украины Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Он вместе с другими представителями руководства Ассоциации направлялся в официальную командировку в УЕФА».

«Используя своих «казачков» в украинских правоохранительных органах, спецслужбы России стремятся к мести, давлению и блокировке работы УАФ. К сожалению, но вовремя противодействовать таким «ячейкам фсб» в своих структурах в нацполиции и ОГП до сих пор не научились. У меня лично нет сомнения в том, что это российский заказ, который здесь у нас выполняют хорошо замаскированные пешки. Судите сами: вчера вечером один из экс-президентов ФК, который мог иметь бизнес-связи со ставленниками россии вроде Козака-Медведчука, призывает к разрушению УАФ. А уже на следующий день другой «казачок», обвиняемый во взяточничестве и связях с пророссийскими политиками ОПЗЖ, подписывает против сотрудников УАФ незаконные ходатайства».

«Наверное, фабрикация обвинений, бессодержательные бумажки под видом процессуальных документов должны отбить у УАФ желание заниматься вопросами подготовки к проведению Чемпионата мира-2030?! Бесполезный расчет».

P.S. Юрий уже пересек границу и направляется в УЕФА. Наши юристы знают свое дело. Но этот случай – очень вопиющий. Враг действительно атакует со многих фронтов одновременно.