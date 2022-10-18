Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 13:30 | Обновлено 18 октября 2022, 13:31
620
0

Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы

Ситуацию прокомментировал Олег Протасов

18 октября 2022, 13:30 | Обновлено 18 октября 2022, 13:31
620
0
Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы
УАФ. Юрий Записоцкий

По информации СМИ, вице-президент и генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий во время пересечения границы с Польшей получил подозрение от правоохранительных органов.

Подробностей пока нет, но подозрение касается работы Записоцкого в УАФ. Ранее правоохранительные органы открыли несколько дел касаемо руководства ассоциации (злоупотребление служебным положением и расхищение средств).

Записоцкий пока не комментирует ситуацию, однако вручение подозрения подтвердил Олег Протасов, вице-президент УАФ. Он так прокомментировал эти события:

«Сегодня недоброе утро. Кроме коварной ракетной атаки, произошла еще одна атака врага – против Украинской ассоциации футбола.
Россияне просто не могут простить нам свою полную спортивную изоляцию и свой недопуск к отбору на Евро-2024, который произошел благодаря упорной позиции президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. Именно с этим связано незаконное задержание на границе Украины Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. Он вместе с другими представителями руководства Ассоциации направлялся в официальную командировку в УЕФА».

«Используя своих «казачков» в украинских правоохранительных органах, спецслужбы России стремятся к мести, давлению и блокировке работы УАФ. К сожалению, но вовремя противодействовать таким «ячейкам фсб» в своих структурах в нацполиции и ОГП до сих пор не научились. У меня лично нет сомнения в том, что это российский заказ, который здесь у нас выполняют хорошо замаскированные пешки. Судите сами: вчера вечером один из экс-президентов ФК, который мог иметь бизнес-связи со ставленниками россии вроде Козака-Медведчука, призывает к разрушению УАФ. А уже на следующий день другой «казачок», обвиняемый во взяточничестве и связях с пророссийскими политиками ОПЗЖ, подписывает против сотрудников УАФ незаконные ходатайства».

«Наверное, фабрикация обвинений, бессодержательные бумажки под видом процессуальных документов должны отбить у УАФ желание заниматься вопросами подготовки к проведению Чемпионата мира-2030?! Бесполезный расчет».

P.S. Юрий уже пересек границу и направляется в УЕФА. Наши юристы знают свое дело. Но этот случай – очень вопиющий. Враг действительно атакует со многих фронтов одновременно.

По теме:
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
ПАВЕЛКО: «У всех нас общая цель – возрождение украинского футбола»
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
УАФ Юрий Записоцкий Олег Протасов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Футбол | 17 октября 2022, 23:59 0
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022
Кто стал вторым и третьим? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2022

В топ-3 кроме Бензема – сенегалец Садио Мане и бельгиец Кевин Де Брюйне

Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Футбол | 17 октября 2022, 15:14 9
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ

Безопасность остается превыше всего

ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала
Футбол | 18.10.2022, 08:35
ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала
ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Футбол | 17.10.2022, 19:55
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
Война | 18.10.2022, 09:20
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.10.2022, 02:59 2
MMA
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
16.10.2022, 21:38 41
Футбол
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
17.10.2022, 11:14 1
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2022
17.10.2022, 23:00 27
Футбол
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Команда меняет поля, страны, отели»
16.10.2022, 20:20 46
Футбол
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
16.10.2022, 08:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности