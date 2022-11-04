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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:14
143
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Верес

В Киеве состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:14
143
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Верес
ФК Металлист 1925

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Металлист 1925» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Верес».

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Источник Sport.ua
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