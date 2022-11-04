Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:14
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Верес
В Киеве состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги
04 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 04 ноября 2022, 19:14
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В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.
«Металлист 1925» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Верес».
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