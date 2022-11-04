Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Онс Жабер – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2022, 11:48 |
11
0

Онс Жабер – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

04 ноября 2022, 11:48 |
11
0
Онс Жабер – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

В ночь с пятницы на субботу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 и 5 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Вторыми на корт выйдут Онс Жабер и Мария Саккари. Гречанка уже гарантировала себе участие в плей-офф. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из Туниса выиграла два матча.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Арина Соболенко.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

Расклады в группе Нэнси Ричи

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на плей-офф
Никто и не сомневался. Свентек вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Онс Жабер Мария Саккари
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»
Война | 04 ноября 2022, 04:35 9
ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»
ПРИТУЛА: «Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 БТР вместо 50»

Много денег пришло из-за рубежа. Всего на закупку Spartan собрано 236 млн грн

ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
Футбол | 03 ноября 2022, 20:40 0
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров

После первого тайма – ничья в игре Лиги конференций между АЗ и «Днепром-1»

Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
Теннис | 04.11.2022, 11:50
Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
Украинский теннисист вышел в полуфинал турнир в Израиле
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Футбол | 03.11.2022, 23:30
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 03.11.2022, 18:41
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 7
Бокс
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
02.11.2022, 12:10 3
Футбол
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
03.11.2022, 00:23 8
Футбол
Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
Итоговый турнир WTA. Саккари первой вышла в плей-офф
03.11.2022, 07:17
Теннис
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 4
Другие виды
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40
Бокс
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
02.11.2022, 17:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности