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WTA
04 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:48
32
0

Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

04 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:48
32
0
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 и 5 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Арина Соболенко. Время начала матча – 22:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли четыре раза, теннисистка из США выиграла один матч.

Вторыми на корт выйдут Онс Жабер и Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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📺 Видеотрансляция

Расклады в группе Нэнси Ричи

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула смотреть онлайн Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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