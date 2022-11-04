Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 4 и 5 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Арина Соболенко. Время начала матча – 22:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли четыре раза, теннисистка из США выиграла один матч.

Вторыми на корт выйдут Онс Жабер и Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Расклады в группе Нэнси Ричи