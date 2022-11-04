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Англия
04 ноября 2022, 09:13 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:18
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Ливерпуль

Поединок состоится в воскресенье, 6 ноября

04 ноября 2022, 09:13 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:18
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0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

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Источник Sport.ua
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