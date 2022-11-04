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Лига чемпионов
04 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:26
3098
1

Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках

По итогам последних матчей группового раунда Украину обогнала Швейцария

04 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 10:26
3098
1
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
СК Днепр-1

Все три украинские команды проиграли матчи последнего 6-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина пропустила вперед Швейцарию и откатилась на 16-ю позицию, которая дает право на участие в еврокубках спустя сезон лишь четырем командам вместо привычных пяти. Более того, при таких раскладах в Лигу чемпионов можно будет заявить только один клуб.

Мид-уик принес украинским болельщикам одни разочарования. 2 ноября в 6-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл «РБ Лейпциг» (0:4), занял третье место и весной сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

3 ноября «Днепр-1» проиграл битву за первое место в группе Лиги конференций нидерландскому АЗ Алкмаар (1:2) и со второй позиции получил право на участие в 1/16 финала.

Столичное «Динамо» в Лиге Европы завершило ужасный евросезон поражением от турецкого «Фенербахче» (0:2). Лишь одно набранное очко в шести матчах и последнее место в группе – печальный итог выступления команды Мирчи Луческу.

Получается, за неделю Украина не прибавила к рейтингу ничего, и сезонный набор остался на отметке 4.700, это лишь 22-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина (28.500) пропустила вперед Швейцарию (29.175). Отметим мощное выступление Турции, у которой уже 10.800 балла в текущем сезоне (топ-6 рейтинга) и 4 клуба в весенней стадии.

Достижения за неделю у конкурентов (с учетом бонусов):

  • 11. Сербия: +0.500 (было два клуба, остался Партизан в ЛК) = 31.875
  • 12. Турция +2.400 (все четыре клуба продолжают играть) = 31.100
  • 13. Швейцария: +0.750 (было два клуба, остался Базель в ЛК) = 29.175
  • 14. Чехия: +0.500 (все три клуба дружно выбыли!) = 29.050
  • 15. Норвегия: +0.000 (было два клуба, остался Буде-Глимт в ЛК) = 28.750
  • 16. Украина: +0.000 (было три клуба, но Динамо вылетело) = 28.500

Что хорошо, весной у Украины останется два клуба: «Шахтер» (Лига Европы) и «Днепр-1» (Лига конференций), и это больше, чем у ближайших конкурентов. Реально догнать не только Чехию, у которой дружно выбыли все команды (нужна одна победа и одна ничья), но и Швейцарию с Норвегией, имеющих весной лишь по одному представителю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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