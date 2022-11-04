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Чемпионат Украины
Прикарпатье
04.11.2022 12:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
04 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 04 ноября 2022, 07:57
19
0

Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 4 ноября в 12:00

04 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 04 ноября 2022, 07:57
19
0
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Буковину». Начало в 12:00.

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Источник Sport.ua
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