04.11.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига04 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 04 ноября 2022, 07:57
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Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 4 ноября в 12:00
04 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 04 ноября 2022, 07:57
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В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Буковину». Начало в 12:00.
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