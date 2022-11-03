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Лига конференций
03 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:03
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Днепр-1 занял второе место и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

Решающий гол в ворота днепрян АЗ Алкмаар забил на 87-й минуте

03 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:03
1312
0
Днепр-1 занял второе место и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
АЗ Алкмаар

В матче 6-го тура Лиги конференций «Днепр-1» потерпел поражение в Нидерландах от АЗ Алкмаар (1:2).

В первом тайме днепряне пропустили быстрый гол, но Артем Довбик на 40-й минуте сравнял счет. Решающий гол хозяева поля забили на 87-й минуте.

АЗ Алкмар выиграл группу (15 очков) и начнет евровесну с 1/8 финала. «Днепр-1» (10 очков) занял второе место и сыграет в 1/16 финала против одной из третьих команд Лиги Европы.

Кипрский «Аполлон» победил «Вадуц» из Лихтенштейна (1:0) и занял 3-е место. Обе эти команды покидают еврокубки.

Лига конференций

Группа E. 6-й тур, 3 ноября

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Днепр-1 (Украина) – 2:1

Голы: Одгор, 8, Павлидис, 87 – Довбик, 40

Аполлон (Кипр) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:0

Гол: Роберж, 32

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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