Днепр-1 занял второе место и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

В матче 6-го тура Лиги конференций «Днепр-1» потерпел поражение в Нидерландах от АЗ Алкмаар (1:2).

В первом тайме днепряне пропустили быстрый гол, но Артем Довбик на 40-й минуте сравнял счет. Решающий гол хозяева поля забили на 87-й минуте.

АЗ Алкмар выиграл группу (15 очков) и начнет евровесну с 1/8 финала. «Днепр-1» (10 очков) занял второе место и сыграет в 1/16 финала против одной из третьих команд Лиги Европы.

Кипрский «Аполлон» победил «Вадуц» из Лихтенштейна (1:0) и занял 3-е место. Обе эти команды покидают еврокубки.

Лига конференций

Группа E. 6-й тур, 3 ноября

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Днепр-1 (Украина) – 2:1

Голы: Одгор, 8, Павлидис, 87 – Довбик, 40

Аполлон (Кипр) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:0

Гол: Роберж, 32

Турнирная таблица