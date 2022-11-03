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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:37
516
0

Гол Мбаппе стал лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Форвард «ПСЖ» объявлен победителем опроса

03 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:37
516
0
Гол Мбаппе стал лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Гол французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в поединке с «Ювентусом» (2:1) признан лучшим в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

23-летний Мбаппе на 13-й минуте игры «Ювентус» - «ПСЖ», получив мяч от Лионеля Месси, оставил не у дел двух игроков обороны «старой синьоры» и точно пробил по воротам хозяев из-за пределов штрафной.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси, ставший автором ассиста Мбаппе, успешно продолжает погоню за Криштиану Роналду по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.

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видео голов и обзор Лига чемпионов Килиан Мбаппе Лионель Месси ПСЖ Ювентус - ПСЖ
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Источник УЕФА
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