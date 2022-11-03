Гол Мбаппе стал лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Гол французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в поединке с «Ювентусом» (2:1) признан лучшим в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

23-летний Мбаппе на 13-й минуте игры «Ювентус» - «ПСЖ», получив мяч от Лионеля Месси, оставил не у дел двух игроков обороны «старой синьоры» и точно пробил по воротам хозяев из-за пределов штрафной.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси, ставший автором ассиста Мбаппе, успешно продолжает погоню за Криштиану Роналду по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.