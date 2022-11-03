Лига чемпионов03 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:37
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Гол Мбаппе стал лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
Форвард «ПСЖ» объявлен победителем опроса
03 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 03 ноября 2022, 14:37
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Гол французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в поединке с «Ювентусом» (2:1) признан лучшим в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
23-летний Мбаппе на 13-й минуте игры «Ювентус» - «ПСЖ», получив мяч от Лионеля Месси, оставил не у дел двух игроков обороны «старой синьоры» и точно пробил по воротам хозяев из-за пределов штрафной.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси, ставший автором ассиста Мбаппе, успешно продолжает погоню за Криштиану Роналду по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.
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